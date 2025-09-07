Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о предпочтениях Путина в кино
Песков: Путин не тратит время на книги и фильмы о себе
Президент России Владимир Путин не читает книги и не смотрит фильмы о себе. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков передал слова президента, который часто говорил, что не хочет тратить на это время.
«Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит», — сообщил политик.Пресс-секретарь добавил, что Владимир Путин предпочитает историческое кино, в основном документальное, и иногда смотрит его в дороге.
Напомним, что 3 сентября на пресс-конференции в Пекине, российский лидер сообщил, что впервые слышит о фильме «Кремлёвский волшебник», где его роль исполнил британский актёр Джуд Лоу. Премьера этой картины состоялась в конце августа на Венецианском кинофестивале.
