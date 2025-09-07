Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о предпочтениях Путина в кино

07 сентября 2025, 10:12

Песков: Путин не тратит время на книги и фильмы о себе

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин не читает книги и не смотрит фильмы о себе. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





Песков передал слова президента, который часто говорил, что не хочет тратить на это время.

«Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит», — сообщил политик.