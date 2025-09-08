В Серпухове 13 сентября пройдет «День осенних пирогов»

08 сентября 2025, 17:51

оригинал Фото: istockphoto / watcherfox

13 сентября Серпуховский историко-художественный музей приглашает на авторский праздник «День осенних пирогов». Это не просто событие, а мини-фестиваль гастрономии и искусства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.