В Серпухове 13 сентября пройдет «День осенних пирогов»
13 сентября Серпуховский историко-художественный музей приглашает на авторский праздник «День осенних пирогов». Это не просто событие, а мини-фестиваль гастрономии и искусства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
гостей ждет программа, раскрывающая связь искусства и кулинарии. В нее войдут тематическая экскурсия, интеллектуальный квиз и дегустация чая с пирогами. За правильные ответы в квизе можно будет получить музейную «валюту» — «грады», которую затем обменять на угощения на музейном аукционе.
Мероприятие пройдет сеансами в 12:00, 14:30 и 17:00. Для посетителей старше 12 лет.
Подробности и билеты — на сайте музея.
