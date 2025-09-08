Отборочный этап Всероссийского фестиваля «Казачий круг» провели в Раменском

08 сентября 2025, 18:23

Фото: Раменский медиацентр

В доме культуры им. Воровского в Раменском состоялся отборочный этап Всероссийского фестиваля казачьего и фольклорного искусства «Казачий круг». Фестиваль собрал 29 коллективов и солистов – всего 339 исполнителей, рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Среди гостей были представители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Великого Новгорода, Калининграда, Курска, Рязани, других городов и регионов.

Фото: Раменский медиацентр



Выступления конкурсантов оценивало жюри во главе с председателем – заведующей кафедрой хорового и сольного пения РАМ им. Гнесиных, профессором Мариной Медведевой.

«Артисты, которые сегодня выходят на сцену, проповедуют казачью культуру, чтобы мы с вами помнили, что казаки умели не только воевать, но и отдыхать, строить быт и общественную жизнь. Все мы знаем старую истину: народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. Казаки помнят свою историю, и дай Бог, чтобы так было всегда», – обратился к присутствующим перед конкурсом настоятель Казанского храма, духовник Раменского казачьего хутора протоиерей Андрей Козорезов.