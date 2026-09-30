Мигрантам объяснили, как оформить документы в Подмосковье

30 сентября 2026, 14:00

оригинал Фото: медиасток.рф

Иностранным гражданам, собирающимся оформлять документы в Московской области, разъяснили порядок действий для постановки на миграционный учёт, получения патента на работу, разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).