Мигрантам объяснили, как оформить документы в Подмосковье
Иностранным гражданам, собирающимся оформлять документы в Московской области, разъяснили порядок действий для постановки на миграционный учёт, получения патента на работу, разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).
Трудовой патент
Патент, дающий право на работу на территории Москвы и Подмосковья, можно оформить в Миграционном центре в Сахарове (Троицкий округ столицы). Полная информация о необходимом для оформления патента перечне документов, порядке их подачи, режиме работы учреждения и способах доехать туда размещается на официальном сайте центра.
На площадке Миграционного центра можно также пройти все процедуры, нужные для получения патента. В частности — получить медицинское освидетельствование, сдать тест на знание русского языка, истории и законодательства РФ, сделать фотографию, снять отпечатки пальцев и купить страховой полис.
Разрешение на временное проживание и вид на жительство
Оформить РВП и ВНЖ в Московской области можно в миграционных центрах «Подольск» и «Одинцово». При этом рекомендуется заранее уточнить, где какие заявления принимают и какую территорию обслуживают. Для этого рекомендуется проверить страницы центров в интернете или позвонить.
Уведомление о прибытии иностранного гражданина
Подать такое уведомление можно через МФЦ. При этом нужно учесть, что для участников московского эксперимента миграционный учет ведется через приложение «Амина». Это касается ряда безвизовых иностранцев. Поэтому перед походом в офис «Мои документы» рекомендуется проверить свой порядок учёта.
Подготовка документов
Список документов для той или иной миграционной процедуры иногда меняется, поэтому его нужно уточнить. Перечень следует брать под конкретную услугу и основание.
Перед подачей документов необходимо проверить свой паспорт, диплом, если он понадобится, сверить написание имени, даты, информацию о въезде, родных и пр. В некоторых случаях нужен перевод документов на русский язык и иногда — с апостилем. Это зависит от вида документа и международных соглашений со страной, которая его выдала. При получении нужного документа также необходимо тщательно проверить всю внесённую туда информацию, чтобы не было ошибок и расхождений.
Следует также помнить, что ожидание оформления документов не означает автоматическое продление законности пребывания на территории России.
Медицинское освидетельствование
Для трудового патента его проводят в Миграционном центре на Сахарова, но для других целей можно воспользоваться услугами клиник. Важно, чтобы выбранная медорганизация была уполномочена проводить освидетельствование иностранцев именно для нужной миграционной процедуры. Это следует выяснить до оплаты услуги.
Получить консультацию по всем вопросам можно на сайте Единого миграционного центра Московской области через форму обратной связи.
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