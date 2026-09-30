Санавиация Подмосковья перевезла с начала года около 550 пациентов

30 сентября 2026, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

549 пациентов транспортировали в больницы на вертолётах санитарной авиаслужбы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Санавиация используется для перевозки пострадавших в ДТП и при прочих происшествиях, а также для транспортировки пациентов из одного медучреждения в другое.





«Авиамедицинские бригады оперативно доставляют пациентов в профильные больницы и при этом обеспечивают врачебное сопровождение во время транспортировки. В числе 549 пациентов, перевезённых на вертолётах с начала года, было 312 детей, 45 из которых — малыши в возрасте до года», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.