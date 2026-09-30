В Лотошине провели детский мастер-класс по изготовлению фликеров
Мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов провела для учеников одной из школ в Лотошине сотрудница Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В ходе мероприятия, направленного на предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних, ребятам объяснили, насколько сложно водителям заметить пешехода без фликера в тёмное время суток.
«Школьники сделали СВЭ-брелоки и наклейки на рюкзаки и верхнюю одежду, а сотрудница ГАИ показала, где и как лучше разместить значки, чтобы они были максимально эффективными», — говорится в сообщении.Ребятам также напомнили о правилах дорожного движения и о том, что перед пересечением проезжей части нужно убрать гаджеты и снять наушники.