Подмосковный единоросс Пахомов возглавил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ
Член подмосковного отделения «Единой России» Сергей Пахомов, избранный в Госдуму от округа №127, возглавил парламентский комитет по строительству и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В предыдущем созыве Пахомов также был председателем этого комитета.
«За прошедшие пять лет мы сократили количество административных процедур в строительстве с 96 до 32, необходимых документов — с 1168 до 567, инвестиционно-строительный цикл — с 2181 до 1300 дней», — сказал депутат.Кроме того, благодаря разработанным в комитете законам застройщиков при возведении жилья обязали участвовать в развитии социальной инфраструктуры.
Глава комитета добавил, что работа по наведению порядка в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет продолжена.
В одномандатный избирательный округу №127 входят округа Сергиево-Посадский, Талдомский, Пушкинский и Дубна. За Сергея Пахомова проголосовали 53,58% избирателей.