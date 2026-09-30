Подмосковный единоросс Пахомов возглавил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ

30 сентября 2026, 13:23

оригинал Сергей Пахомов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Член подмосковного отделения «Единой России» Сергей Пахомов, избранный в Госдуму от округа №127, возглавил парламентский комитет по строительству и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба партии.





В предыдущем созыве Пахомов также был председателем этого комитета.





«За прошедшие пять лет мы сократили количество административных процедур в строительстве с 96 до 32, необходимых документов — с 1168 до 567, инвестиционно-строительный цикл — с 2181 до 1300 дней», — сказал депутат.