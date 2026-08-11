Модернизация ВЗУ в Подмосковье улучшила качество воды для полумиллиона жителей
В Московской области с 2020 года в рамках госпрограммы обновили 96 водозаборных узлов. Благодаря этому стабильное и качественное водоснабжение получили около 500 000 жителей региона, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
Так, в 2022 году в селе Борисово Можайского муниципального округа после капремонта в эксплуатацию ввели ВЗУ с современной станцией обезжелезивания. Комплекс обеспечил качественную воду для 950 жителей. Вода соответствует требованиям СанПиН. Производительность узла составляет около 1000 кубометров в сутки. В 2024 году заработал ВЗУ в микрорайоне Юбилейный города Королёва. Его проектная мощность – 3 500 «кубов» в сутки.
«В ходе модернизации построили современную станцию водоподготовки с двухступенчатой фильтрацией и блоком ультрафиолетового обеззараживания. Полностью заменили насосную группу на энергоэффективные агрегаты с частотным регулированием. Провели реконструкцию подводящих сетей: заменили 420 метров стальных труб на полимерные с повышенной коррозионной стойкостью. Охват работы ВЗУ – 12 000 человек», – рассказали в ведомстве.
В этом году на ВЗУ в Верее Наро‑Фоминского городского округа смонтировали блочно‑модульную станцию очистки производительностью 1 200 кубометров воды в сутки. Теперь это современный комплекс водоочистки с бактофильтрами, этапами деминерализации и обезжелезивания.
«Сейчас в работе находится почти 200 объектов. Такая большая программа реализуется в Подмосковье впервые. Мы ставим станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов качества воды, модернизируем очистные сооружения. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
По данным ведомства, особое внимание в ходе модернизации объектов уделяют внедрению цифровых инструментов управления – телеметрии и датчиков. Они позволяют дистанционно отслеживать давление, расход, уровень воды и состояние оборудования.