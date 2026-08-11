Общественница Ирина Митюрина рассказала о помощи военным на передовой

11 августа 2026, 16:44

оригинал Фото: НКО «Фонд «ЗАЩИТА»

Фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта «Защита» – одна из самых активных общественных организаций Подмосковья. Она не только собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО, но и производит оборудование, рассказала «Радио 1» исполнительный директор организации Ирина Митюрина.





Фонд существует с 2003 года. Изначально он целенаправленно занимался помощью ветеранам войны. Но с началом специальной военной его работа кардинально трансформировалась. Это и окопные свечи, и детали для БПЛА, и многое другое.

«Мы прошли перерегистрацию в Минюсте. В нашей уставной деятельности появилась функция и возможность оказания всевозможной помощи бойцам СВО и их семьям. Помимо свечей и всего остального, мы ещё оказываем бесплатную юридическую помощь. У нас взаимодействие с Московской областью, коллегией адвокатов в Балашихинском судебном районе», – рассказала активистка.

«Военные направляют запросы напрямую на имя председателя правления Сергея Чиракова, и мы их отрабатываем. Самые сложные моменты – когда запрашивают дорогостоящее оборудование. Из-за этого затягивается сбор. Бывают и проблемы с логистикой, хотя у нас есть волонтёры с личными транспортными средствами», отметила собеседница «Радио 1».

Фото: НКО «Фонд «ЗАЩИТА»

«Мы взаимодействуем с частями, к нам приходят запросы. Бойцы между собой общаются или приезжают в отпуск и общаются здесь. Семьи также друг другу передают информацию, направляют за подписью командиров частей официальные запросы на бланке Минобороны с печатью. Мы работаем только таким образом. Занимаемся сбором и отработкой этих запросов. Но самое нужное сейчас – это радиостанции, средства личной гигиены, влажные полотенца, салфетки, носки, нижнее бельё мужское. Часто запрашивают регистраторы, сложные приборы видеонаблюдения, камеры ночного видения», – перечислила Ирина Митюрина.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Помимо детей, в фонде активно трудятся волонтёры из клуба «Активное долголетие». Это люди старшего поколения, так называемые «серебряные» волонтёры. Они сами приходят работать. Они приходят на отправки, когда мы приглашаем – неважно, суббота это, воскресенье или будний день. Они обязательно придут», – заверила исполнительный директор организации.