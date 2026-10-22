Модернизацию систем водоснабжения в Балашихе планируют завершить до конца года

22 октября 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в Балашихе завершат до конца 2026 года. Такими планами поделились в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Первый замминистра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин во время рабочего выезда проверил ход строительства трёх крупных объектов. Работы проводят по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На канализационных сетях микрорайона Северный выполнено 66% объёма работ. Проложено около трёх километров из 5,4 километров труб. Проект охватит порядка 36 000 жителей.



Проект по модернизации водопроводных сетей микрорайона Заря реализуют в два этапа. Благодаря совместной работе проектного офиса министерства, подрядной организации и органов местного самоуправления строительно-монтажные работы завершены раньше контрактного срока. В результате более качественное и надежное водоснабжение получили около 22 000 жителей.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

74% работ выполнено на водопроводных сетях микрорайона Железнодорожный, проложено свыше четырёх километров из 5,6 кмилометров труб. Проект направлен на обеспечение надёжного водоснабжения более 200 000 жителей.

«В этом году в Подмосковье проведут 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вести без прекращения подачи услуг жителям. Один из эффектов уже на реализованных объектах – снижение или полное отсутствие жалоб на качество воды, а также запах», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО