Модернизацию систем водоснабжения в Балашихе планируют завершить до конца года
Масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в Балашихе завершат до конца 2026 года. Такими планами поделились в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Первый замминистра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин во время рабочего выезда проверил ход строительства трёх крупных объектов. Работы проводят по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
На канализационных сетях микрорайона Северный выполнено 66% объёма работ. Проложено около трёх километров из 5,4 километров труб. Проект охватит порядка 36 000 жителей.
Проект по модернизации водопроводных сетей микрорайона Заря реализуют в два этапа. Благодаря совместной работе проектного офиса министерства, подрядной организации и органов местного самоуправления строительно-монтажные работы завершены раньше контрактного срока. В результате более качественное и надежное водоснабжение получили около 22 000 жителей.
74% работ выполнено на водопроводных сетях микрорайона Железнодорожный, проложено свыше четырёх километров из 5,6 кмилометров труб. Проект направлен на обеспечение надёжного водоснабжения более 200 000 жителей.
«В этом году в Подмосковье проведут 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вести без прекращения подачи услуг жителям. Один из эффектов уже на реализованных объектах – снижение или полное отсутствие жалоб на качество воды, а также запах», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Как подчеркнули в ведомстве, особое внимание в ходе визита было уделено контролю соблюдения графиков выполнения работ, качеству применяемых материалов, организации работ в условиях пониженной температуры и подготовке документов для ввода объектов в эксплуатацию.
Завершить все работы планируют в этом году. В перспективе до 2031 года в Балашихе планируется модернизация ещё 23 объектов коммунальной инфраструктуры.