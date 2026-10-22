Домодедовские врачи пришили пациенту полуотрезанную часть пальца
45-летнего мужчину, который нарушил технику безопасности при работе с дрелью и почти отрезал себе часть ногтевой фаланги пальца, прооперировали врачи травматологического отделения Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
У пациента диагностировали открытый перелом ногтевой фаланги, повреждение ногтевого ложа и травматическую ампутацию ногтевой пластины.
«Ситуация выглядела очень серьёзно: это была не просто травма, а частичная ампутация. Мы выполнили шов ногтевого ложа, восстановили утраченную пластину и провели остеосинтез дистальной фаланги спицей. Анатомию пальца удалось сохранить полностью», — рассказал травматолог-ортопед Андрей Иванов.Сейчас палец уже зажил. Он абсолютно функционален и не имеет косметических дефектов.