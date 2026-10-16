16 октября 2026, 15:55

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Осенние каникулы — хороший повод сменить обстановку, провести больше времени всей семьёй и подарить ребёнку новые впечатления. Одни родители выбирают тёплое море, другие планируют короткое путешествие по России, третьи ищут интересные места рядом с Москвой. А если поездка не входит в планы, каникулы легко наполнить прогулками, мастер-классами и домашними играми. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда пройдут осенние каникулы в 2026 году Куда поехать на осенние каникулы с ребёнком за границу Где провести школьные каникулы осенью в России Осенние каникулы в Подмосковье: отдых рядом с Москвой Знакомство с животными в Подмосковье 10 способов развлечь ребёнка на осенних каникулах дома Полезные лайфхаки для родителей на осенние каникулы

Когда пройдут осенние каникулы в 2026 году

Куда поехать на осенние каникулы с ребёнком за границу

Фото: iStock/alexei_tm

Где провести школьные каникулы осенью в России

Осенние каникулы в Подмосковье: отдых рядом с Москвой

Фото: iStock/Andrey Ivanov

Знакомство с животными в Подмосковье

Хаскидеревня «Рузская Аляска»

Ферма «Российские альпаки»

Этнопарк «Кочевник»

Зооферма «Шихово»

«Вкусные» экскурсии в Подмосковье

Музей «Калачная» в Коломне

Фабрика мороженого «Чистая линия» в Долгопрудном

Фото: iStock/Natalia Van Doninck

10 способов развлечь ребёнка на осенних каникулах дома

Фото: iStock/ru3apr

Полезные лайфхаки для родителей на осенние каникулы