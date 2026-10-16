Стало известно, сколько новосибирцы потратят на зимние шины

16 октября 2026, 15:08

Комплект резины обойдётся автомобилистам в среднем в 28 тысяч рублей

Фото: istockphoto / Anna Reshetnikova

Жители Новосибирска готовы потратить на комплект зимних шин в среднем 28 тысяч рублей, а на замену резины в шиномонтажной мастерской — ещё около 2,5 тысячи рублей. Такие сведения показал опрос, который перед началом зимнего сезона провели аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».