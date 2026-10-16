Стало известно, сколько новосибирцы потратят на зимние шины
Жители Новосибирска готовы потратить на комплект зимних шин в среднем 28 тысяч рублей, а на замену резины в шиномонтажной мастерской — ещё около 2,5 тысячи рублей. Такие сведения показал опрос, который перед началом зимнего сезона провели аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».
Как сообщает Om1 Новосибирск, 26% опрошенных собираются заменить летние шины в ближайшее время, ещё 12% планируют сделать это ближе к наступлению холодов. На момент опроса 8% автомобилистов уже сменили резину, а 6% ещё не определились со сроками.
Чаще всего при выборе времени для замены шин новосибирцы ориентируются на температуру воздуха и прогноз погоды — так ответили 42% респондентов. Ещё 24% ждут первого снега. По 23% опрошенных меняют резину по привычному ежегодному графику, стараются переобуть автомобиль заранее или, наоборот, откладывают замену до первых заморозков.
При выборе зимних шин для 44% участников исследования важнее всего надёжность и безопасность. Хорошее сцепление с дорогой и поведение резины на снегу и льду отметили по 34% респондентов, а 28% обратили внимание на износостойкость.
В среднем по России сумма, которую автомобилисты готовы потратить на комплект зимних шин, выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом. При этом средняя цена комплекта на платформе «Авито» осталась на уровне 18 тысяч рублей.
Реклама тоже влияет на выбор: семь из десяти участников опроса заявили, что обращают внимание на рекламные предложения при покупке шин. Для 44% респондентов реклама непосредственно влияет на решение о покупке.
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