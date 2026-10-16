Невролог Демьяновская объяснила, почему менингит не возникает от холода
Хождение без шапки в мороз само по себе не вызывает менингит. Об этом невролог Екатерина Демьяновская рассказала РИАМО, передает Общественная Служба Новостей.
По словам врача, менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое развивается из-за инфекционных возбудителей. Низкая температура не становится непосредственной причиной заболевания. При этом головной убор помогает сохранять тепло. Переохлаждение может ослаблять местную защиту слизистых оболочек, но не приводит к менингиту напрямую.
Инфекции, в том числе вирусные и бактериальные, могут передаваться воздушно-капельным и контактным путями. Риск заражения повышают тесное общение с инфицированным человеком, поцелуи, использование общей посуды и прикосновения к лицу немытыми руками.
Зимой люди чаще находятся в закрытых помещениях с недостаточной вентиляцией. Это облегчает распространение менингококка и респираторных вирусов, пояснила Демьяновская.
Кроме того, переохлаждение может нарушать работу защитных механизмов слизистой носоглотки. Спазм капилляров и сбои в работе мерцательного эпителия снижают защиту дыхательных путей от патогенов. Поэтому холод может косвенно повышать уязвимость перед инфекциями, но сам по себе менингит не вызывает.
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