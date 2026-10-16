Невролог Демьяновская объяснила, почему менингит не возникает от холода

16 октября 2026, 14:46

Менингит вызывают инфекции, а не отсутствие шапки зимой

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Хождение без шапки в мороз само по себе не вызывает менингит. Об этом невролог Екатерина Демьяновская рассказала РИАМО, передает Общественная Служба Новостей.