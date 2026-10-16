Россиян могут оставить без части зарплаты: в каких случаях работодатель нарушает закон
На фоне ухудшения финансовых показателей компании всё чаще пересматривают систему оплаты труда, сокращая премии и надбавки. Однако не каждое решение руководства законно: в некоторых случаях сотрудники могут потребовать вернуть недополученные деньги. Оь этом сообщает URA.RU.
Как пояснили эксперты, оклад, закреплённый в трудовом договоре, нельзя просто уменьшить из-за падения продаж или финансовых трудностей бизнеса. Одностороннее изменение условий допускается лишь в предусмотренных законом обстоятельствах, а работника, как правило, должны письменно предупредить не менее чем за два месяца.
Премии также нельзя отменять произвольно. Если порядок их выплаты закреплён во внутренних документах компании, работодатель обязан соблюдать установленные правила. С 1 сентября 2025 года действуют ограничения на снижение премий из-за дисциплинарных взысканий: уменьшение допускается только за соответствующий период, а снижение месячной зарплаты в связи с таким взысканием не может превышать 20%.
Кроме того, начальство не вправе по своему усмотрению удерживать деньги за испорченную технику, ошибки в документах или недостачу. Для таких удержаний должны быть законные основания и соблюдена установленная процедура. Работодатель также обязан регулярно выдавать сотрудникам расчётные листки с информацией о начислениях и удержаниях.
Если зарплату уменьшили без законных оснований, сотруднику стоит проверить трудовой договор и внутренние документы об оплате труда, запросить расчётный листок и обратиться за разъяснениями к работодателю. При необходимости можно подать жалобу в трудовую инспекцию или обратиться в суд.
Читайте также: