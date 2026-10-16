Россиян могут оставить без части зарплаты: в каких случаях работодатель нарушает закон

16 октября 2026, 15:12

Стало известно, за что начальник не имеет права забирать деньги у сотрудников

Фото: Istock / Дмитрий Коростылев

На фоне ухудшения финансовых показателей компании всё чаще пересматривают систему оплаты труда, сокращая премии и надбавки. Однако не каждое решение руководства законно: в некоторых случаях сотрудники могут потребовать вернуть недополученные деньги. Оь этом сообщает URA.RU.