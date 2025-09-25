«Море великих. От Айвазовского до Кандинского»: грандиозная выставка в Серпухове, которая переворачивает представление о марине

25 сентября 2025, 18:24

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Что общего у монументальных, пронизанных светом полотен Ивана Айвазовского и абстрактных, вибрирующих цветом композиций Василия Кандинского? На первый взгляд — ничего. Однако масштабный выставочный проект в Серпуховском историко-художественном музее убедительно доказывает, что этих гениев русской живописи объединяет стихия, ставшая для них источником вдохновения, вызовом и метафорой — Море. Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая уже привлекла более 30 000 зрителей, — это не просто подборка картин на морскую тему. Это смелое кураторское высказывание, прослеживающее эволюцию одного из самых популярных жанров в искусстве на протяжении столетия: от романтического реализма XIX века до авангардных экспериментов XX. Уникальные работы, многие из которых демонстрируются впервые, современное мультимедийное сопровождение и продуманная сценография превращают посещение музея в увлекательное путешествие по волнам времени и художественных направлений.