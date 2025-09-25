В Москве пройдёт IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия»

25 сентября 2025, 16:26

Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Интернациональный союз женщин»

18 и 19 ноября 2025 года в столице пройдёт IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Организатором выступает «Интернациональный союз женщин», партнёрами стали МИД России, Россотрудничество и Правительство Москвы.





Форум объединит делегации из 89 регионов России, стран СНГ, Азии, Европы и Африки: от Катара и Индии до Великобритании и Китая. Участники обсудят роль женских инициатив в устойчивом развитии, цифровизации, социальном предпринимательстве и многое другое.



Что будет на форуме?