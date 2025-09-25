В Москве пройдёт IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия»
18 и 19 ноября 2025 года в столице пройдёт IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Организатором выступает «Интернациональный союз женщин», партнёрами стали МИД России, Россотрудничество и Правительство Москвы.
Форум объединит делегации из 89 регионов России, стран СНГ, Азии, Европы и Африки: от Катара и Индии до Великобритании и Китая. Участники обсудят роль женских инициатив в устойчивом развитии, цифровизации, социальном предпринимательстве и многое другое.
Что будет на форуме?
- пленарное заседание «Женское движение в новой геополитической реальности»;
- мероприятие международного дискуссионного клуба «VISION 3000»;
- выставка-ярмарка «Руками женщины» для ремесленников, дизайнеров и предпринимателей;
- награждение победительниц фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах»;
- вручение премии «Женщина третьего тысячелетия».