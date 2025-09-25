Достижения.рф

В Москве пройдёт IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия»

Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Интернациональный союз женщин»

18 и 19 ноября 2025 года в столице пройдёт IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Организатором выступает «Интернациональный союз женщин», партнёрами стали МИД России, Россотрудничество и Правительство Москвы.



Форум объединит делегации из 89 регионов России, стран СНГ, Азии, Европы и Африки: от Катара и Индии до Великобритании и Китая. Участники обсудят роль женских инициатив в устойчивом развитии, цифровизации, социальном предпринимательстве и многое другое.

Что будет на форуме?

  • пленарное заседание «Женское движение в новой геополитической реальности»;
  • мероприятие международного дискуссионного клуба «VISION 3000»;
  • выставка-ярмарка «Руками женщины» для ремесленников, дизайнеров и предпринимателей;
  • награждение победительниц фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах»;
  • вручение премии «Женщина третьего тысячелетия».
В программе — мастер-классы, личные встречи с инвесторами и экспертами, а еще — возможность заявить о себе на международной арене. Зарегистрироваться можно до 30 сентября 2025 года на сайте.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0