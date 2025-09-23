Молодёжный театр «Синяя птица» открыл 15-й сезон в Раменском парке

23 сентября 2025, 15:50

Фото: Раменский медиацентр

Артисты молодёжного театра «Синяя птица» показали многочисленным зрителям на площадке «Лира» в Раменском парке спектакль «Предела нет». Его поставили по повести американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.





В основе сюжета – рассказ о чайке, которая летала не ради поиска пищи, а из любви к полёту. Это притча о стремлении к самосовершенствованию, свободе и преодолению ограничений. После окончания спектакля зрители проводили актёров аплодисментами.



Фото: Раменский медиацентр



Молодёжный театр «Синяя птица» был создан в Жуковской средней школе №8, а сейчас работает в ДК «Быково». Актёры – ребята в возрасте от 13 до 18 лет.

«В доме культуры мы торжественно открыли 15-й творческий сезон. Наше выступление в Раменском городском парке – прелюдия к юбилейному событию. Хотелось попробовать себя на открытой площадке. Считаю, что у нас это получилось», – рассказала художественный руководитель и режиссёр театра Наталия Вибе.