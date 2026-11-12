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Мособлводоканал обновил водопроводы и насосы в Новоазовском округе

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Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала за октябрь выполнили 99 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе Донбасса. Они заменили участки труб, отремонтировали насосное оборудование и обслужили коммунальные объекты. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Предприятие продолжает работы на подшефной территории. Сотрудники проверяют состояние коммуникаций, меняют изношенные детали и восстанавливают отдельные участки сетей. Они уделяют внимание водозаборным узлам, канализационным насосным станциям и колодцам с запорной арматурой. Один из объектов находится в селе Павлополь. Здесь специалисты заменили насосный агрегат в механическом водопроводном колодце. В Бердянском они проложили на Морской улице 180 метров нового полиэтиленового водопровода.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В поселке Седово рабочие обновили участок стальной трубы длиной 20 метров. Ее диаметр составляет 325 миллиметров. В Клинкино специалисты проложили 250 метров трубопровода диаметром 63 миллиметра. Работы затронули и оборудование скважины в селе Витава. На объекте установили новые станции управления и защиты. Они помогают контролировать работу оборудования и защищать его от неисправностей.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Несколько участков сети привели в порядок в Новоазовске. На улице 60 лет СССР специалисты заменили 35 метров водопроводной трубы диаметром 50 миллиметров. На Комсомольской улице они обновили еще семь метров трубопровода.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Работы на территории округа продолжаются. За последнюю неделю сотрудники Мособлводоканала выполнили 19 мероприятий. В их числе — установка четырех ДРК диаметром 100 миллиметров и автоматического вантуза на магистральном водопроводе. Кроме того, специалисты промыли гидростаты на канализационной насосной станции № 2 в Новоазовске. Обслуживание оборудования входит в комплекс мер по поддержанию работы системы водоотведения.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Замена старых труб и насосных агрегатов помогает устранять проблемные участки коммунальной инфраструктуры. Предприятие рассчитывает за счет ремонта и регулярного обслуживания повысить надежность подачи воды жителям округа и работы канализационных сетей.
Дарья Осипова

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