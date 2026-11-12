Мособлводоканал обновил водопроводы и насосы в Новоазовском округе

12 ноября 2026, 09:04

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала за октябрь выполнили 99 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе Донбасса. Они заменили участки труб, отремонтировали насосное оборудование и обслужили коммунальные объекты. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.