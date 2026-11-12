Мособлводоканал обновил водопроводы и насосы в Новоазовском округе
Специалисты Мособлводоканала за октябрь выполнили 99 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе Донбасса. Они заменили участки труб, отремонтировали насосное оборудование и обслужили коммунальные объекты. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Предприятие продолжает работы на подшефной территории. Сотрудники проверяют состояние коммуникаций, меняют изношенные детали и восстанавливают отдельные участки сетей. Они уделяют внимание водозаборным узлам, канализационным насосным станциям и колодцам с запорной арматурой. Один из объектов находится в селе Павлополь. Здесь специалисты заменили насосный агрегат в механическом водопроводном колодце. В Бердянском они проложили на Морской улице 180 метров нового полиэтиленового водопровода.
В поселке Седово рабочие обновили участок стальной трубы длиной 20 метров. Ее диаметр составляет 325 миллиметров. В Клинкино специалисты проложили 250 метров трубопровода диаметром 63 миллиметра. Работы затронули и оборудование скважины в селе Витава. На объекте установили новые станции управления и защиты. Они помогают контролировать работу оборудования и защищать его от неисправностей.
Несколько участков сети привели в порядок в Новоазовске. На улице 60 лет СССР специалисты заменили 35 метров водопроводной трубы диаметром 50 миллиметров. На Комсомольской улице они обновили еще семь метров трубопровода.
Работы на территории округа продолжаются. За последнюю неделю сотрудники Мособлводоканала выполнили 19 мероприятий. В их числе — установка четырех ДРК диаметром 100 миллиметров и автоматического вантуза на магистральном водопроводе. Кроме того, специалисты промыли гидростаты на канализационной насосной станции № 2 в Новоазовске. Обслуживание оборудования входит в комплекс мер по поддержанию работы системы водоотведения.
Замена старых труб и насосных агрегатов помогает устранять проблемные участки коммунальной инфраструктуры. Предприятие рассчитывает за счет ремонта и регулярного обслуживания повысить надежность подачи воды жителям округа и работы канализационных сетей.
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