Мособлводоканал провёл за лето 11 000 исследований питьевой и сточной воды
Специалисты Мособлводоканала в течение лета выполнили 11 256 исследований для оценки питьевой воды и стоков. Только в августе лаборатория обработала 3764 образца, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Система контроля выстроена так, чтобы охватить весь путь движения жидкости от истока до возврата в окружающую среду. Чтобы обеспечить чистоту ресурса ещё до поступления в распределительную сеть, эксперты взяли на анализ 6949 проб из точек водозабора и артезианских скважин.
Внимание уделяется и финальной стадии водопользования. Для подтверждения того, что бытовые стоки проходят надлежащую обработку, сотрудники предприятия осуществили 4 307 заборов на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.
Забор материала представляет собой строго регламентированный технологический цикл. Жидкость помещают в стерильную тару, и специалист фиксирует базовые физико-химические параметры. Приборы измеряют температуру среды, уровень кислотно-щелочного баланса, прозрачность и мутность.
Каждому образцу присваивают уникальный идентификационный код. Проба маркируется и сопровождается детальным протоколом отбора, в котором фиксируется точное время, координаты точки забора и условия окружающей среды.
После оформления сопроводительных документов пробы направляют в аккредитованную лабораторию. Там сразу запускается процедура глубокого химического анализа, позволяющая определить концентрации веществ.
Летом специалисты Мособлводоканала проводили также инспекцию промышленных сбросов, чтобы защитить городские коммуникации от токсичного воздействия. Было осуществлено порядка 200 заборов канализационных стоков у юрлиц для химического анализа на предмет агрессивных загрязнителей.
Как отметили в ведомстве, всё это позволяет своевременно фиксировать нарушителей очистного режима и привлекать их к административной ответственности.
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