Штрафы за сброс мусора у баков в Подмосковье составили за неделю 590 тыс. рублей
26 штрафов на общую сумму 590 тысяч рублей выписали в Московской области за последние семь дней автомобилистам, оставляющим мусор рядом с баками на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Выявлять нарушителей помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Они фиксируют номер машины, из которой выбросили мусор, после чего автовладелец получает штраф.
«С 27 августа в Подмосковье выявили 537 эпизодов сброса мусора у контейнерных площадок, в том числе крупногабаритных и строительных отходов. Было вынесено 26 постановлений об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 590 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Штраф для физлиц составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 200 тысяч рублей.