Штрафы за сброс мусора у баков в Подмосковье составили за неделю 590 тыс. рублей

03 сентября 2026, 18:30

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

26 штрафов на общую сумму 590 тысяч рублей выписали в Московской области за последние семь дней автомобилистам, оставляющим мусор рядом с баками на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявлять нарушителей помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Они фиксируют номер машины, из которой выбросили мусор, после чего автовладелец получает штраф.





«С 27 августа в Подмосковье выявили 537 эпизодов сброса мусора у контейнерных площадок, в том числе крупногабаритных и строительных отходов. Было вынесено 26 постановлений об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 590 тысяч рублей», — говорится в сообщении.