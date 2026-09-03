В селе Мокрое под Можайском открыли обновлённую школу «Созвездие Вента»

03 сентября 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу «Созвездие Вента», расположенную в селе Мокрое Можайского округа, капитально отремонтировали. В День знаний обновлённое учебное заведение открылось для учеников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.





Работы в здании, построенном 57 лет назад, провели в рамках госпрограммы «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».





«В школе обновили кровлю, фасад и входную группу, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, потолки и полы, окна и двери. Провели отделку помещений. Установили новую сантехнику, мебель и оборудование Прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.