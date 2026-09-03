В Мытищах открывается выставка дагестанского художника Абдуллы Халитова
Персональная выставка дагестанского художника Абдуллы Халитова «Там, где моя земля» откроется в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в селе Федоскино округа Мытищи в пятницу, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкультризма Московской области.
В экспозицию вошли живописные работы разных жанров — пейзажи, портреты и бытовые зарисовки.
«В своих картинах автор трепетно и искренне обращается к воспоминаниям о знакомых с детства местах, о своей Родине. Картины позволят зрителям прикоснуться к колориту и красоте кавказской природы через призму восприятия художника», — говорится в сообщении.Выставку дополнят работы народного мастера России по прикладному искусству, заслуженного работника культуры Дагестана Патимат Гаммадовой.
В Минкульттуризма области отметили, что Халитов является выпускником Федоскинского художественного училища и Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова.