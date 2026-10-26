Мособлводоканал выполнил на главных узлах инфраструктуры более 500 ремонтных работ

26 октября 2026, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Сотрудники Мособлводоканала за прошедшую неделю выполнили 511 ремонтных мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения. Работы проводили в рамках оперативного реагирования и планового обслуживания, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Так, в Шатуре на канализационной насосной станции №3 прочистили насос. На территории котельной в посёлке Шатурторф установили новую задвижку, что повысило надёжность узла. В Черустях проведён ремонт водопроводной сети. В деревне Демихово на КНС №3 установили два новых колодца, что повысило надёжность системы сбора стоков и упростило доступ специалистов для обслуживания.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

В Первом Подгорном проезде в городе Орехово-Зуево выполнен ремонт сети холодного водоснабжения. В Павловском Посаде отремонтировали сети горячего водоснабжения в селе Рахманово. Кроме того, проведены работы на сетях центрального отопления.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

В Старой Купавне Богородского округа на территории Купавинского колледжа прошли ремонтные работы в водопроводном колодце. В деревне Вишняково на насосной станции наладили работу основной насосной группы. Это помогло стабилизировать давление в сети для всего населённого пункта. В Электростали на улице Пионерской специалисты выполнили ремонт колодца с полной заменой люка.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО



«В прошлом году перед наступлением холодов была проведена большая работа, и в этом году она продолжается. В Подмосковье определён комплекс профилактических мероприятий, он доведен до муниципалитетов. Каждый этап сопровождает министерство», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.