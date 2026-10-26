Борец-классик Габеев из Подмосковья победил на всероссийском турнире

26 октября 2026, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Георгий Габеев из Химок завоевал золотую медаль на III Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Россия — Родина Героев». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.





Турнир проходил в Красноярске с 21 по 24 октября. В нём приняли участие свыше 200 спортсменов в возрасте до 21 года из 27 российских регионов.





«Габеев поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 130 килограммов. Серебряную медаль получил Игорь Чикобава из Новосибирской области, а третье место разделили Имран Мамедов из Красноярского края и новосибирец Владимир Мухсян», — говорится в сообщении.