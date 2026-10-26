Подмосковные врачи удалили пациентке из Африки 20-килограммовую опухоль
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии удалили пациентке из Африки опухоль весом около 20 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К врачам обратилась женщина с жалобой на миому, которая беспокоила её несколько лет. Проведённое в институте ультразвуковое исследование показало, что матка пациентки увеличена в 180 раз. Орган, разросшийся из-за миоматозных узлов, заполнял брюшную полость и полость малого таза, сдавливал мочевой пузырь и кишечник, пережимал сосуды. Это вызвало тромбоз и прямую угрозу жизни. Пациентку направили на операцию.
«Опухолевидные образования составляли не меньше пятой части массы тела женщины. Помимо удаления поражённого органа требовалось удаление обширных сращений, а также более литра жидкости в брюшной полости. В ходе четырёхчасовой операции пациентке удалили образования массой почти 20 килограммов. Внутренние органы вернули в нормальное положение», – рассказал ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Антон Фёдоров.
Через неделю после операции пациентку выписали. Она продолжит наблюдение у специалистов института.