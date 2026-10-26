В Королёве собрали два грузовика вторсырья на осенней экоакции

26 октября 2026, 15:03

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Осенняя экологическая акция состоялась в округе Королёв. К сбору и сортировке отходов присоединились 20 волонтеров разных возрастов. Совместными усилиями участники подготовили к дальнейшей переработке вторсырье, которым удалось заполнить два грузовика. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





На площадке принимали сразу несколько видов материалов. Активисты отдельно собирали пластик, бумагу и макулатуру, стекло, фольгу, алюминиевые банки, металлические отходы и упаковки тетрапак. В раздельный сбор также попали фильтры и электронная техника: среди сданного электролома были два телевизора и два принтера. Кроме того, жители принесли пластиковые крышки для благотворительного проекта «Добрые крышечки».

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эта инициатива объединяет заботу об окружающей среде и помощь детям. Собранные крышки отправляют на предприятие, где их перерабатывают. Завод взвешивает сырьё и перечисляет средства за него фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Фонд поддерживает детей с особенностями развития, которые растут в приемных семьях.



Отдельное пространство на акции отвели для повторного использования вещей. В «зоне круговорота хороших вещей» посетители могли оставить предметы, которые им больше не нужны, и выбрать то, что пригодится им самим. Такой обмен помогает продлить срок службы вещей и дает им возможность найти новых владельцев вместо того, чтобы отправиться в отходы.



Организаторы поблагодарили всех жителей, которые нашли время прийти и внести вклад в общее дело. Следующую экологическую акцию в Королёве планируют провести через месяц. Подобные мероприятия позволяют не только собирать вторсырье, но и на практике показывают, как правильно разделять отходы и почему важно повторное использование материалов.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что интерес жителей Подмосковья к экологической повестке растет.





«Все больше людей готовы участвовать в природоохранных инициативах и предлагать собственные идеи. Важным направлением этой работы является просвещение — как подрастающего поколения, так и взрослых», — сказал Даниленко.