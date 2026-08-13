Мособлводоканал восстановил дорожное полотно на 55 объектах после работ на сетях

13 августа 2026, 15:13

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

С начала летнего сезона специалисты Мособлводоканала завершили работы по реконструкции дорожного покрытия и благоустройству территории на 55 локациях, где проводили плановые или оперативные раскопки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Для доступа к подземным магистралям водоснабжения и водоотведения сотрудникам пришлось вскрывать грунт. Поэтому заключительным и обязательным этапом любого вмешательства стало приведение участка в порядок.

«Ремонт подземных инженерных сетей – всегда неудобство для жителей. Раскопанные траншеи, перекрытые проезды и нарушенные пешеходные маршруты меняют привычный облик улиц. Однако специфика работы коммунальщиков заключается не только в устранении неполадок на трубопроводах, но и в возвращении городской среде её первоначального вида», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО