Мособлводоканал восстановил дорожное полотно на 55 объектах после работ на сетях
С начала летнего сезона специалисты Мособлводоканала завершили работы по реконструкции дорожного покрытия и благоустройству территории на 55 локациях, где проводили плановые или оперативные раскопки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Для доступа к подземным магистралям водоснабжения и водоотведения сотрудникам пришлось вскрывать грунт. Поэтому заключительным и обязательным этапом любого вмешательства стало приведение участка в порядок.
«Ремонт подземных инженерных сетей – всегда неудобство для жителей. Раскопанные траншеи, перекрытые проезды и нарушенные пешеходные маршруты меняют привычный облик улиц. Однако специфика работы коммунальщиков заключается не только в устранении неполадок на трубопроводах, но и в возвращении городской среде её первоначального вида», – отметили в пресс-службе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поставил задачу после ремонтных работ приводить территорию в порядок. Летом в регионе ремонтируют инженерные сети – тепло, водопровод, кабели. Как только инженерные работы заканчиваются, отдельная бригада занимается восстановлением. Цель – вернуть территории привычный и безопасный вид.
Такой подход стал частью масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе. Так, в Шатуре на улице Жарова после замены изношенного напорного канализационного коллектора специалисты привели в норму прилегающий участок, в том числе обочины.
В посёлке имени Воровского на улице Сергеева у дома №1 потребовалось заменить запорную арматуру. Теперь о проведённых работах напоминает только ровный слой нового асфальта.
В поселке Осаново для возобновления подачи воды в дома потребовались глубокие раскопки. В итоге территория была полностью рекультивирована, а повреждённое дорожное полотно восстановлено.
В городе Ликино-Дулёво на улице 1 Мая завершён ремонт водопроводных коммуникаций. Теперь благоустроенный двор снова радует жильцов.