Названо приложение для контроля за управляющей компанией

13 августа 2026, 15:04

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Контролировать деятельность управляющих компаний собственники недвижимости в многоквартирных домах могут с помощью приложения «Госуслуги. Дом». Об этом жителям Московской области рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Приложение позволяет, в частности, следить за выполнением работ и расходованием средств.

«Управляющие компании отчитываются перед собственниками по единой форме. Вся информация о расходах — от общих сумм до конкретных трат — поступает в раздел приложения «Куда были потрачены деньги», — говорится в сообщении.