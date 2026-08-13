Названо приложение для контроля за управляющей компанией
Контролировать деятельность управляющих компаний собственники недвижимости в многоквартирных домах могут с помощью приложения «Госуслуги. Дом». Об этом жителям Московской области рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Приложение позволяет, в частности, следить за выполнением работ и расходованием средств.
«Управляющие компании отчитываются перед собственниками по единой форме. Вся информация о расходах — от общих сумм до конкретных трат — поступает в раздел приложения «Куда были потрачены деньги», — говорится в сообщении.Через приложение можно также подавать УК заявки на ремонтные работы или проведение уборки. Предусмотрена опция «Коллективная заявка», когда проблема касается нескольких жильцов. Приоритет выполнения таких заявок выше.