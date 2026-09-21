Мособлводоканал за лето вывез с очистных сооружений 6000 кубометров ила

21 сентября 2026, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники Мособлводоканала за три летних месяца выполнили 238 комплексных регламентных работ и вывезли около 6000 кубометров ила. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Там назвали эти мероприятия ключевым этапом подготовки коммунального хозяйства региона к осенне-зимнему периоду.

«Лето по понятным причинам – самый благоприятный период для выполнения полного цикла профилактических мероприятий на сетях и объектах. Мы придерживаемся принципа, что лучше выявить дефекты и провести работы по их устранению летом, чем выполнять аналогичные мероприятия при сложных погодных условиях или в мороз», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО