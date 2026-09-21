Мособлводоканал за лето вывез с очистных сооружений 6000 кубометров ила
Сотрудники Мособлводоканала за три летних месяца выполнили 238 комплексных регламентных работ и вывезли около 6000 кубометров ила. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Там назвали эти мероприятия ключевым этапом подготовки коммунального хозяйства региона к осенне-зимнему периоду.
«Лето по понятным причинам – самый благоприятный период для выполнения полного цикла профилактических мероприятий на сетях и объектах. Мы придерживаемся принципа, что лучше выявить дефекты и провести работы по их устранению летом, чем выполнять аналогичные мероприятия при сложных погодных условиях или в мороз», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Очистные сооружения – сложнейший инженерный механизм, через который каждый день проходят миллионы кубометров сточных вод. Чтобы система работала без сбоев, необходим постоянный уход за каждым узлом. Во время летнего сезона специалисты Мособлводоканала сосредоточились на следующих нескольких направлениях.
Первое – это обслуживание первичных отстойников и песколовок. Это стартовой этап очистки, когда из воды удаляют тяжёлые примеси. Со дна резервуаров механически извлекают накопившийся песок, шлам и другие твёрдые фракции.
Второе – диагностика и ремонт аэротенков. Аэротенки – это огромные бассейны, где живут колонии активного ила – бактерий, перерабатывающих органические загрязнения. Летом критически важно поддерживать правильный температурный режим и уровень кислорода, чтобы биологическая очистка не останавливалась.
Третье – проверка механических решеток и фильтров. Специалисты обращают внимание на целостность фильтрующих элементов, которые задерживают крупный мусор.
Четвёртое – ревизия насосных станций и запорной арматуры. Летом сотрудники смазывали узлы вращения, заменяли уплотнители, насосы и проводили калибровку датчиков уровня.
Как добавили в ведомстве, такие плановые мероприятия позволяют перевести инфраструктуру в режим максимальной интенсивности без риска технологических нарушений. Работа по модернизации инфраструктуры водоотведения идёт в регионе непрерывно. Параллельно с текущим обслуживанием старых мощностей строят новые объекты.