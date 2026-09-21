Подмосковные спасатели отловили змею в квартире многоэтажки в Яхроме

21 сентября 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковным спасателям пришлось выехать на необычный вызов в Яхроме городского округа Дмитровский. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мособлспаса.





В туалете квартиры обычной многоэтажки на первом этаже жильцы обнаружили змею длиной больше метра. Семья беспокоилась, так как в помещении находился двухлетний ребёнок.



По указанному адресу быстро приехала дежурная смена Мособлпожспаса. Один из спасателей, соблюдая меры предосторожности и используя средства индивидуальной защиты, ловко отловил рептилию. Змею поместили в пакет, вывезли в лес и выпустили.

«Чаще всего змеи попадают в квартиры через вентиляционные шахты, канализационные и водопроводные стояки. Чтобы избежать нежелательных гостей, нужно закрыть вентиляционные отверстия мелкой металлической сеткой, проверить пространство под ванной, раковиной и пустоты вокруг труб. Лучше не оставлять окна открытыми без москитных сеток, особенно на первых этажах», – сказали в ведомстве.