Волонтёры Люберец сделали на мастер-классе 300 заготовок для окопных свечей
В молодёжном центре «Лидер» города Дзержинского провели мастер-класс по изготовлению заготовок для окопных свечей. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Люберцы.
Готовые основы передадут волонтёрской группе «Огонь добра» при Николо-Угрешском монастыре. Они зальют их воском и затем отправят свечи на передовую.
«Благодаря энтузиазму участников мы успешно подготовили около 300 основ. Ребята быстро освоили технику обработки жестяных банок и изготовления качественных фитилей», – рассказал директор молодёжного центра «Лидер» Владимир Харламов.
Он добавил, что все желающие могут присоединиться к сбору жестяных банок. Их можно приносить прямо в центр. Для окопных свечей подходят только высокие банки. Они должны быть чистыми, без крышек и этикеток, не окрашенными снаружи.