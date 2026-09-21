Волонтёры Люберец сделали на мастер-классе 300 заготовок для окопных свечей

21 сентября 2026, 17:21

Фото: пресс-служба г. о. Люберцы

В молодёжном центре «Лидер» города Дзержинского провели мастер-класс по изготовлению заготовок для окопных свечей. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Люберцы.





Готовые основы передадут волонтёрской группе «Огонь добра» при Николо-Угрешском монастыре. Они зальют их воском и затем отправят свечи на передовую.

«Благодаря энтузиазму участников мы успешно подготовили около 300 основ. Ребята быстро освоили технику обработки жестяных банок и изготовления качественных фитилей», – рассказал директор молодёжного центра «Лидер» Владимир Харламов.