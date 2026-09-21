Подмосковные биатлонисты взяли пять медалей чемпионата России
Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей на чемпионате России по биатлону среди мужчин и женщин. В их активе – золотая, три серебряные и бронзовая награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования проходили в Чебоксарах. В мужской роллер-эстафете 4×7,5 километров победила команда Подмосковья, за которую выступали Саид Каримулла Халили, Роман Сурнев, Александр Поварницын и Дмитрий Евменов.
В роллер-эстафете 4×6 километров среди женщин Анастасия Зырянова, Кира Дюжева, Кристина Резцова и Анастасия Халили заняли второе место.
Кроме того, Резцова взяла серебро в роллер-спринте на 7,5 километров среди женщин.
Все спортсмены представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры.
Как отметили в министерстве, чемпионат России по биатлону – главный национальный старт сезона, по итогам которого формируется сборная страны для участия в международных соревнованиях.
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