Подмосковные биатлонисты взяли пять медалей чемпионата России

21 сентября 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России

Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей на чемпионате России по биатлону среди мужчин и женщин. В их активе – золотая, три серебряные и бронзовая награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.