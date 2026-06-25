В Люберцах в этом году откроют пять новых образовательных учреждений

25 июня 2026, 19:43

Фото: пресс-служба г. о. Люберцы

В Люберцах в 2026 году откроют две школы и три детских сада. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков во время ежегодного отчета об итогах работы в прошлом году и о планах на текущий.





Люберцы удерживают статус флагмана образования, полученный в 2025 году. Это результат системной работы.

«Мы стараемся создать максимально комфортные условия для обучения юных жителей. Семь школ и 12 детсадов почти на 12 000 детей открыли в округе за последние три года. В Дзержинском после десятилетнего простоя заработала школа-долгострой. Гимназия «Успех», как её назвали сами жители, стала настоящим украшением города», – отметил Волков.

Владимир Волков (Фото: пресс-служба г. о. Люберцы)

«1 сентября в деревне Островцы заработает школа на 1100 мест. Жители очень ждут этого, и строители идут с опережением графика почти на год. Примут детей школа и детсад в ЖК «Томилино парк», а также детсад в «Егорово парк». В ЖК «1-й Лермонтовский» откроется самый большой детский сад в Подмосковье – на 560 мест», – уточнил Волков.

Фото: пресс-служба г. о. Люберцы

«Продолжается строительство уникального воспитательно-образовательного комплекса в посёлке Красково в составе школы на 500 мест и детсада на 120. При поддержке губернатора возводим воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1500 детей и детсадом на 200 мест в посёлке Октябрьский», – сообщил глава.