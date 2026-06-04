Подмосковье подписало договор со Сбером о реализации ИИ-проектов в образовании

04 июня 2026, 13:20

оригинал Герман Греф и Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Московская область продолжит сотрудничество со Сбером по реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере образования. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Андрей Воробьёв и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





В рамках соглашения закрепляется стратегическое партнёрство региона со Сбером по развитию современной образовательной среды.





«В Московской области мы с 1 сентября начнём внедрять вместе с командой Сбера киберуроки. Будем учить ребят по методике, которую сейчас апробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект, первоначально к нему присоединятся 215 школ. А с 2027 года планируем полностью внедрить его в средней школе. На это есть запрос родителей и самих детей», — сказал Андрей Воробьёв.

«В этом году мы запустили сервис «Цифровой помощник учителя» с искусственным интеллектом. который сократил время проверки письменных работ с трёх часов до 30 минут. Основы программирования и информационной безопасности, технологии ИИ уже стали частью подготовки наших школьников в рамках предпрофессиональных ИТ-классов. Более шести тысяч педагогов Московской области пользуются «Ассистентом преподавателя» от Сбера, он значительно сокращает рутинную работу», — отметил Воробьёв.

«У нас запущена серия совместных проектов: мы системно интегрируем наши модели, дообученные на данных региона, совместно со специалистами Московской области. Особое внимание уделяем подготовке подрастающего поколения — создаём все условия, чтобы использовать огромные преимущества ИИ в организации образования и учебном процессе», — сказал Греф.