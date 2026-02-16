16 февраля 2026, 10:49

В 2023 году в столице открылся самый технологически и организационно сложный диаметр — четвёртый. На МЦД-4 сосредоточено наибольшее число пересадочных узлов: 18 станций обеспечивают 44 варианта перехода на метро, МЦК и другие диаметры. В материале «Радио 1» рассказываем, какие станции входят в состав МЦД-4, где доступны пересадки и какие объекты были построены для запуска новой линии.





Содержание Схема МЦД-4: 135 минут в пути и 44 пересадки Соединение направлений на МЦД-4 Станции МЦД-4 с пересадками Новые и реконструированные станции МЦД-4 Стоимость проезда на МЦД-4

Схема МЦД-4: 135 минут в пути и 44 пересадки

Соединение направлений на МЦД-4

Станции МЦД-4 с пересадками

Новые и реконструированные станции МЦД-4

в 2020 году появился новый остановочный пункт Санино, а также были подготовлены станции Победа, Мичуринец и Крекшино;

в 2021 году реконструировали остановки Внуково, Апрелевка, Кокошкино, Матвеевская и построили станцию Аминьевская;

в 2022 году завершили первый этап строительства станции Минская и открыли после обновления Толстопальцево;

в 2023 году начали работу станции Лесной Городок и Очаково, а также завершалось строительство платформы Марьина Роща для МЦД-4 — при том что одноименная платформа МЦД-2 уже функционирует.

Стоимость проезда на МЦД-4