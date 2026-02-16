МЦД-4: ход строительства, схема и стоимость проезда
В 2023 году в столице открылся самый технологически и организационно сложный диаметр — четвёртый. На МЦД-4 сосредоточено наибольшее число пересадочных узлов: 18 станций обеспечивают 44 варианта перехода на метро, МЦК и другие диаметры. В материале «Радио 1» рассказываем, какие станции входят в состав МЦД-4, где доступны пересадки и какие объекты были построены для запуска новой линии.
Схема МЦД-4: 135 минут в пути и 44 пересадки
МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» протянулся с запада на восток Москвы и объединил семь столичных вокзалов — Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Новый маршрут улучшил транспортную доступность для 23 районов города, а также для подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других населенных пунктов.
Четвертый Московский центральный диаметр связал Киевское и Горьковское направления железной дороги. Маршрут проходит от Апрелевки до Железнодорожного и включает 39 остановок. Его протяженность составляет 85 километров, на схеме он обозначен зелёно-бирюзовым цветом. По количеству пересадок МЦД-4 стал рекордсменом: 18 станций обеспечивают 44 варианта перехода на метро, МЦК и другие диаметры, что делает линию одной из самых сложных по инфраструктуре.
Реализация проекта позволила перераспределить пассажиропотоки и снизить нагрузку на Солнцевскую, Филевскую, Калужско-Рижскую, Арбатско-Покровскую, Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро. Ожидается уменьшение трафика и на ключевых автомагистралях — Киевском, Боровском и Носовихинском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. По прогнозам, только внутри Москвы МЦД-4 будут пользоваться около 30 миллионов пассажиров в год. Время следования по всей линии составляет 135 минут. Интервалы движения в часы пик — до 5–5,5 минут, без дневных перерывов. Для работы на диаметре задействовано 65 поездов, ещё 88 составов курсируют по Киевскому и Горьковскому радиусам.
Соединение направлений на МЦД-4
Ключевая особенность МЦД-4 — объединение двух ранее разрозненных направлений Московской железной дороги: Киевского и Горьковского. Помимо строительства новых станций и модернизации существующих, проект потребовал масштабного развития путевой инфраструктуры.
Киевское направление ранее было тупиковым: поезда из Новой Москвы и Подмосковья прибывали на Киевский вокзал, где пассажирам приходилось пересаживаться на метро. Создание соединительной ветки позволило организовать сквозное движение в сторону Белорусского, Савеловского и Курского вокзалов, связав крупнейшие транспортные узлы столицы. На новой линии разместились четыре остановочных пункта: Поклонная, Кутузовская, Камушки и Ермакова Роща.
Соединительный участок включает двухкилометровую железнодорожную эстакаду — самую протяженную в Москве. На ней расположена станция «Деловой центр» с пересадками на МЦК и несколько линий метро.
В рамках проекта велось строительство III и IV главных путей на участке Москва-Пассажирская-Киевская — Апрелевка, создавалось соединение между Киевским и Белорусским направлениями с новыми остановками Поклонная, Кутузовская и Тестовская, а также расширялся участок Москва-Пассажирская-Курская — Москва-Площадь трех вокзалов.
В 2024 году прошла реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская — Нижегородская с укладкой дополнительных путей, строительство III и IV главных путей на отрезке Площадь Трех Вокзалов (Каланчевская) — Марьина Роща и модернизация конечной станции оборота поездов Железнодорожная.
Параллельно на Киевском направлении обновили пассажирскую инфраструктуру и подвижной состав.
Станции МЦД-4 с пересадками
На МЦД-4 предусмотрено 18 пересадочных станций, среди которых крупнейшие узлы — Площадь Трех Вокзалов и Железнодорожная.
Транспортно-пересадочный узел Железнодорожная в Подмосковье станет самым крупным в регионе: он оснащен 16 эскалаторами и 8 лифтами. К запуску диаметра открыты две новые платформы, южный вестибюль и первая часть конкорса, в дальнейшем будут введены еще две платформы.
После запуска МЦД-4 станция Площадь Трех Вокзалов стала крупнейшей в России: здесь пересекаются поезда МЦД-2 и МЦД-4, линии метро, наземный городской транспорт и три центральных вокзала. Реконструкция участка Площадь Трех Вокзалов — Курская позволила увеличить пропускную способность и организовать параллельное движение поездов двух диаметров с интервалом около трех минут в часы пик. Общий вестибюль объединяет оба направления.
Пересадки на метро, МЦК и другие диаметры доступны на станциях Мещерская, Аминьевская, Минская, Поклонная, Кутузовская, Тестовская, Беговая, Белорусская, Савеловская, Марьина Роща, Рижская, Площадь Трех Вокзалов, Курская, Серп и Молот, Нижегородская, Чухлинка, Новогиреево и Реутов.
Новые и реконструированные станции МЦД-4
Развитие инфраструктуры МЦД-4 велось поэтапно:
- в 2020 году появился новый остановочный пункт Санино, а также были подготовлены станции Победа, Мичуринец и Крекшино;
- в 2021 году реконструировали остановки Внуково, Апрелевка, Кокошкино, Матвеевская и построили станцию Аминьевская;
- в 2022 году завершили первый этап строительства станции Минская и открыли после обновления Толстопальцево;
- в 2023 году начали работу станции Лесной Городок и Очаково, а также завершалось строительство платформы Марьина Роща для МЦД-4 — при том что одноименная платформа МЦД-2 уже функционирует.
В настоящее время продолжается строительство новой платформы Серп и Молот для МЦД-2 и МЦД-4, куда будет перенесена станция Москва-Товарная. Завершить возведение транспортно-пересадочного узла планируют к концу 2026 года.
Стоимость проезда на МЦД-4
Все Московские центральные диаметры разделены на три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». В пределах центральной зоны — от Внуково до Реутова — стоимость поездки по карте «Тройка» составляет 57 рублей. В пригородной зоне — от Апрелевки до Лесного Городка и от Никольского до Железнодорожной — 76 рублей. В дальней зоне – от Нары до Дачной и от Чёрного до Крутого – 76 рублей + 34 рубля за каждую зону.
Как и на других диаметрах, при пересадке на метро или МЦК в течение 90 минут дополнительная плата не взимается при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка». Важно прикладывать карту к турникетам или валидаторам на входе и выходе со станции — иначе её могут временно заблокировать для поездок на МЦД.