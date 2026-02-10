ЦППК впервые увеличила число машинистов и их помощников до 4000
Число машинистов ЦППК и их помощников в этом году впервые достигло 4000 человек. Это около 40% от общей численности штата, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на «Центральную ППК».
Машинисты и помощники машинистов работают на всех маршрутах, где курсирует собственный подвижной состав компании, включая четыре Московских центральных диаметра.
«К моменту запуска первых МЦД в 2019 году в локомотивных бригадах ЦППК работали порядка 1300 человек. При подготовке к открытию третьего и четвертого диаметров численность бригад увеличили более чем вдвое – до 3200 сотрудников. Развитие кадрового потенциала прямо связано с обновлением подвижного состава и запуском новых направлений», – отметили в компании.Так, с июня прошлого года поезда под управлением собственных локомотивных бригад ЦППК начали курсировать на Ярославском направлении. За восемь месяцев штат сотрудников там вырос с нуля до 200.