ЦППК впервые увеличила число машинистов и их помощников до 4000

10 февраля 2026, 22:28

Число машинистов ЦППК и их помощников в этом году впервые достигло 4000 человек. Это около 40% от общей численности штата, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на «Центральную ППК».





Машинисты и помощники машинистов работают на всех маршрутах, где курсирует собственный подвижной состав компании, включая четыре Московских центральных диаметра.



«К моменту запуска первых МЦД в 2019 году в локомотивных бригадах ЦППК работали порядка 1300 человек. При подготовке к открытию третьего и четвертого диаметров численность бригад увеличили более чем вдвое – до 3200 сотрудников. Развитие кадрового потенциала прямо связано с обновлением подвижного состава и запуском новых направлений», – отметили в компании.