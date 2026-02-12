Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 13 по 21 февраля

12 февраля 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 12 по 21 февраля из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТ ППК).





В указанный период дорожники будут ремонтировать участок Химки — Сходня.





«В связи этим часть поездов МЦД-3, курсирующих между станциями Москва и Зеленоград-Крюково, а также Зеленоград-Крюково и Останкино, будут отменять на всём пути следования с 22:00 до 4:00, поэтому интервалы между электричками возрастут», — говорится в сообщении.