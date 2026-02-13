Работы на транспортной развязке в Аникеевке планируют завершить летом

13 февраля 2026, 22:00

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Полностью завершить работы на транспортной развязке в Аникеевке городского округа Красногорск рассчитывают этим летом. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, сообщили в пресс-службе ведомства.





Рабочее движение по путепроводу открыли в апреле 2025 года. Сейчас идут работы на съездах, завершается установка шумозащитных экранов. Сибатулин проверил ход работ на путепроводе.

«В составе нового объекта протяжённостью 1,4 км построен двухполосный 400-метровый путепровод через железнодорожные пути. Это обеспечило безопасное транспортное сообщение между двумя частями интенсивно развивающейся Аникеевки. Объект расположен в створе улице Аникеевской. Там завершены основные строительно-монтажные работы», – уточнили в Минтрансе Подмосковья.