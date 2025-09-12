Музей Бородинского поля выходит в цифровой формат вместе с Президентской библиотекой

12 сентября 2025, 14:12

В Президентской библиотеке теперь можно изучать историю Бородино онлайн

оригинал Фото: пресс-служба Музея-заповедника «Бородинское поле»

Музей-заповедник Бородинское поле подписал соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина на 11-м Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур. Главная цель — оцифровать уникальные материалы музея и сделать их максимально доступными.







«Не все могут приехать в Бородино, а получить знания хочется. В Президентской библиотеке любой человек сможет ознакомиться с нашими уникальными источниками. Мы два года готовились к этому проекту, и теперь он уже запущен», — рассказал директор музея Игорь Корнеев в эфире «Радио 1».



​Фото: пресс-служба Музея-заповедника «Бородинское поле»



«Музей — это не только хранилище пылящихся предметов, но и пространство живого общения с историей. Мы хотим, чтобы посетители видели историю во всей её полноте», — поделился Корнеев.