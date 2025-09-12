Музей Бородинского поля выходит в цифровой формат вместе с Президентской библиотекой
В Президентской библиотеке теперь можно изучать историю Бородино онлайн
Музей-заповедник Бородинское поле подписал соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина на 11-м Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур. Главная цель — оцифровать уникальные материалы музея и сделать их максимально доступными.
«Не все могут приехать в Бородино, а получить знания хочется. В Президентской библиотеке любой человек сможет ознакомиться с нашими уникальными источниками. Мы два года готовились к этому проекту, и теперь он уже запущен», — рассказал директор музея Игорь Корнеев в эфире «Радио 1».
Форум стал площадкой международного обмена опытом и организации сотрудничества. В следующем году бородинскую выставку планируют показать в Центральном музее Великой Отечественной войны в Минске.
Музей Бородинского поля уже давно вышел за рамки классической модели. «Это музей?» — один из самых частозадаваемых вопросов Игорю Валерьевичу на форуме. Он смело отвечал: «Да, это музей!».
«Музей — это не только хранилище пылящихся предметов, но и пространство живого общения с историей. Мы хотим, чтобы посетители видели историю во всей её полноте», — поделился Корнеев.Помимо внутренних экспозиций, активно используют открытые площадки, проводят там образовательные, патриотические и культурные мероприятия — таких в Бородино проходит более 150 за год.