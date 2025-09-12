III Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» прошел В Сергиевом Посаде

12 сентября 2025, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

11 сентября в подмосковном Сергиевом Посаде состоялся III Фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» для людей с ограниченными возможностями. Мероприятие прошло в «Семейном центре имени А.И. Мещерякова», что позволило проводить активности и на улице, и в помещении.