III Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» прошел В Сергиевом Посаде
11 сентября в подмосковном Сергиевом Посаде состоялся III Фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» для людей с ограниченными возможностями. Мероприятие прошло в «Семейном центре имени А.И. Мещерякова», что позволило проводить активности и на улице, и в помещении.
100 человек из Подмосковья и Москвы, передвигающиеся на креслах-колясках, приняли участие в фестивале. Для гостей орагнизовали спортивные соревнования, мастер-классы и выставку технических средств реабилитации.
Федерация нарды России и Федерация настольного хоккея подготовили площадки с активностями. Почётными гостями стали ветераны ВОВ, ветераны-афганцы и участники специальной военной операции с инвалидностью.
На месте работала «Общественная приемная», где можно было обратиться к представителям МСЭ, Соцфонда и Министерства соцразвития Московской области.
