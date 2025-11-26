В Высотном микрорайоне Подольска завершили работы по благоустройству парка

26 ноября 2025, 13:35

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

В Подольске завершают благоустройство парка «Берёзки» в Высотном микрорайоне. Проект охватил почти девять гектаров, и работы уже завершают. Скоро жители смогут гулять и отдыхать в обновлённом парке с современными зонами, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.





Специалисты полностью реконструировали тропиночную сеть: старые дорожки демонтировали и заменили на новые из гранитной крошки и полимерного покрытия, устойчивого к любым погодным условиям. Это обеспечит комфортную и безопасную прогулку для пешеходов, велосипедистов и родителей с колясками. По всему парку установили энергоэффективное LED-освещение на солнечных батареях, которое позволит безопасно гулять даже после заката.



Малые архитектурные формы гармонично вписали в природный ландшафт:

скамейки из прочного дерева с металлическими элементами,

урны для раздельного сбора отходов,

информационные стенды с картами парка.

