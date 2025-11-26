В Высотном микрорайоне Подольска завершили работы по благоустройству парка
В Подольске завершают благоустройство парка «Берёзки» в Высотном микрорайоне. Проект охватил почти девять гектаров, и работы уже завершают. Скоро жители смогут гулять и отдыхать в обновлённом парке с современными зонами, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
Специалисты полностью реконструировали тропиночную сеть: старые дорожки демонтировали и заменили на новые из гранитной крошки и полимерного покрытия, устойчивого к любым погодным условиям. Это обеспечит комфортную и безопасную прогулку для пешеходов, велосипедистов и родителей с колясками. По всему парку установили энергоэффективное LED-освещение на солнечных батареях, которое позволит безопасно гулять даже после заката.
Малые архитектурные формы гармонично вписали в природный ландшафт:
- скамейки из прочного дерева с металлическими элементами,
- урны для раздельного сбора отходов,
- информационные стенды с картами парка.
Проект реализовали по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Финансировали проект из федерального, регионального и местного бюджетов, а подрядчики — местные компании — соблюдали все эконормы при выполнении работ и минимизировали воздействие на окружающую среду.
Представители Администрации муниципалитета отметили, что благоустройство не только значительно улучшит инфраструктуру, но и повысит привлекательность Высотного, как жилого района, способствуя росту его инвестиционной ценности.