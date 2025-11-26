В Высотном микрорайоне Подольска завершили работы по благоустройству парка

Достижения.рф

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

В Подольске завершают благоустройство парка «Берёзки» в Высотном микрорайоне. Проект охватил почти девять гектаров, и работы уже завершают. Скоро жители смогут гулять и отдыхать в обновлённом парке с современными зонами, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.



Специалисты полностью реконструировали тропиночную сеть: старые дорожки демонтировали и заменили на новые из гранитной крошки и полимерного покрытия, устойчивого к любым погодным условиям. Это обеспечит комфортную и безопасную прогулку для пешеходов, велосипедистов и родителей с колясками. По всему парку установили энергоэффективное LED-освещение на солнечных батареях, которое позволит безопасно гулять даже после заката.

Малые архитектурные формы гармонично вписали в природный ландшафт:

  • скамейки из прочного дерева с металлическими элементами,
  • урны для раздельного сбора отходов,
  • информационные стенды с картами парка.
​Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области
Особое внимание уделили многофункциональным зонам. Для отдыха оборудовали площадки с навесами от дождя и ветра. Для детей установили яркие игровые площадки с горками, качелями, песочницами, соответствующими современным стандартам безопасности. Любители спорта смогут использовать уличные тренажёры, беговые дорожки и кроссфит-комплексы. А еще в парке теперь есть спецплощадка для выгула собак с ограждением, поилками и контейнерами для уборки, чтобы владельцы питомцев могли комфортно проводить время.
​Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области
Проект реализовали по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Финансировали проект из федерального, регионального и местного бюджетов, а подрядчики — местные компании — соблюдали все эконормы при выполнении работ и минимизировали воздействие на окружающую среду.

Представители Администрации муниципалитета отметили, что благоустройство не только значительно улучшит инфраструктуру, но и повысит привлекательность Высотного, как жилого района, способствуя росту его инвестиционной ценности.

Ирина Паршина

