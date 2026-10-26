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Музей «Новый Иерусалим» откроет несколько выставок из собственного собрания

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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» 4 ноября стартует несколько выставок с экспонатами из собственного собрания музея. Их открытие приурочено к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Экспозиции познакомят гостей с гранями культурного наследия России и по-новому покажут сокровища музейной коллекции от церковного искусства до творческих исканий мастеров ХХ века.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В этот день отрывается новый раздел постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история». Он станет тематическим продолжением постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XXI веков».
«Выставка покажет, как события XVII века повлияли на российское государство и общество. Посетители увидят более 100 экспонатов из собрания музея. Это печатные и рукописные книги, западноевропейское оружие, бытовые предметы и рукописные документы. Особое внимание – деятельности патриарха Никона и истории старообрядчества. В экспозиции представлены иконы, медное литьё, старообрядческие сборники и книги, напечатанные в период никоновских реформ», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Новый выставочный проект «Галерея» включает несколько разделов, которые позволят увидеть более 300 произведений из коллекции музея. Многие представят зрителям впервые.

Так, в разделе «Церковное искусство XVI-XIX веков» можно будет увидеть 79 произведений церковного искусства, в том числе иконы из сохранившейся довоенной музейной коллекции, среди которых – древние иконописные произведения Богоматерь Одигитрия и Господь Вседержитель.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Особое место в разделе «Светское искусство XVIII – начало XX века» занимает пейзажная живопись, представленная полотнами Айвазовского, Саврасова, Шишкина.

Экспозиция «Искусство ХХ века» продемонстрирует преемственность культурных традиций на примере работ мастеров прошедшего века.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробности доступны на сайте Музея «Новый Иерусалим». Все выставки доступны по единому билету.
Лора Луганская

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