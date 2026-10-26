Музей «Новый Иерусалим» откроет несколько выставок из собственного собрания
В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» 4 ноября стартует несколько выставок с экспонатами из собственного собрания музея. Их открытие приурочено к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиции познакомят гостей с гранями культурного наследия России и по-новому покажут сокровища музейной коллекции от церковного искусства до творческих исканий мастеров ХХ века.
В этот день отрывается новый раздел постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история». Он станет тематическим продолжением постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XXI веков».
«Выставка покажет, как события XVII века повлияли на российское государство и общество. Посетители увидят более 100 экспонатов из собрания музея. Это печатные и рукописные книги, западноевропейское оружие, бытовые предметы и рукописные документы. Особое внимание – деятельности патриарха Никона и истории старообрядчества. В экспозиции представлены иконы, медное литьё, старообрядческие сборники и книги, напечатанные в период никоновских реформ», – рассказали в пресс-службе.
Новый выставочный проект «Галерея» включает несколько разделов, которые позволят увидеть более 300 произведений из коллекции музея. Многие представят зрителям впервые.
Так, в разделе «Церковное искусство XVI-XIX веков» можно будет увидеть 79 произведений церковного искусства, в том числе иконы из сохранившейся довоенной музейной коллекции, среди которых – древние иконописные произведения Богоматерь Одигитрия и Господь Вседержитель.
Особое место в разделе «Светское искусство XVIII – начало XX века» занимает пейзажная живопись, представленная полотнами Айвазовского, Саврасова, Шишкина.
Экспозиция «Искусство ХХ века» продемонстрирует преемственность культурных традиций на примере работ мастеров прошедшего века.
Подробности доступны на сайте Музея «Новый Иерусалим». Все выставки доступны по единому билету.