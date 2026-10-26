Волонтёры провели акцию по безопасности на ж/д станции Расторгуево

26 октября 2026, 17:23

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Акцию, направленную на снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели активисты движения «Волонтёры Подмосковья» на станции Расторгуево в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Волонтёры напоминали пассажирам и пешеходам о правилах поведения на станции и при переходе ж/д путей.





«Железная дорога является зоной повышенной опасности, поэтому важно соблюдать установленные правила и сохранять бдительность. Во время таких акций мы стараемся донести до пассажиров простые, но необходимые рекомендации, которые помогают избежать опасных ситуаций», — рассказала координатор движения «Волонтёры Подмосковья» в Ленинском округе Полина Романовская.