На форуме «Управдом» в Жуковском обсудили состояние домов и подготовку к зиме
Муниципальный форум «Управдом», объединивший председателей советов многоквартирных домов (МКД) и представителей организаций, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство, прошёл в округе Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Участники рассмотрели содержание жилого фонда и дворов, а также готовность домов к зиме.
«В обсуждении участвовали представители министерства, муниципального управления ЖКХ и местного отделения Ассоциации председателей советов МКД. К диалогу также присоединились управляющие и ресурсоснабжающие организации и Фонд капитального ремонта», — говорится в сообщении.Одной из центральных тем стало проведение капитального ремонта общего имущества МКД. Участники говорили об обновлении кровель, соблюдении графиков и проверке качества выполненных работ. Эти вопросы особенно важны для жителей верхних этажей: состояние крыши влияет на защиту квартир от осадков и сохранность здания.
Отдельно рассмотрели повседневное содержание домов и прилегающих территорий. Речь шла об организации работы дворников, регулярности уборки и состоянии дворов. От этих задач зависит не только внешний вид микрорайонов, но и комфорт жителей. Председатели советов МКД могут передавать управляющим организациям обращения собственников и следить за тем, как решаются обозначенные вопросы.
Ещё один блок встречи посвятили итогам подготовки многоквартирных домов к холодам. Собравшиеся обсудили готовность жилого фонда к эксплуатации при низких температурах и взаимодействие собственников с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Участники также рассмотрели меры, которые помогут предупредить протечки кровель зимой.
Важность взаимодействия с председателями домов отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
«Мы плотно работаем с нашими председателями на территориях, и результаты говорят сами за себя. Большую поддержку Ассоциация оказала и при подготовке домов к зимнему сезону», — сказал Даниленко.
Форум «Управдом» служит площадкой, где жители могут напрямую обсудить вопросы ЖКХ с профильными специалистами и получить актуальную информацию. В свою очередь, представители муниципальных и обслуживающих организаций получают возможность услышать замечания и предложения собственников. Такой формат помогает учитывать обращения жителей при планировании дальнейшей работы и поддерживать открытый диалог о состоянии домов и дворов.