На форуме «Управдом» в Жуковском обсудили состояние домов и подготовку к зиме

26 октября 2026, 16:27

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Муниципальный форум «Управдом», объединивший председателей советов многоквартирных домов (МКД) и представителей организаций, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство, прошёл в округе Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Участники рассмотрели содержание жилого фонда и дворов, а также готовность домов к зиме.





«В обсуждении участвовали представители министерства, муниципального управления ЖКХ и местного отделения Ассоциации председателей советов МКД. К диалогу также присоединились управляющие и ресурсоснабжающие организации и Фонд капитального ремонта», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Мы плотно работаем с нашими председателями на территориях, и результаты говорят сами за себя. Большую поддержку Ассоциация оказала и при подготовке домов к зимнему сезону», — сказал Даниленко.