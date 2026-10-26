Музей «Новый Иерусалим» откроет несколько выставок из собственного собрания

26 октября 2026, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» 4 ноября стартует несколько выставок с экспонатами из собственного собрания музея. Их открытие приурочено к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Экспозиции познакомят гостей с гранями культурного наследия России и по-новому покажут сокровища музейной коллекции от церковного искусства до творческих исканий мастеров ХХ века.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В этот день отрывается новый раздел постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история». Он станет тематическим продолжением постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XXI веков».

«Выставка покажет, как события XVII века повлияли на российское государство и общество. Посетители увидят более 100 экспонатов из собрания музея. Это печатные и рукописные книги, западноевропейское оружие, бытовые предметы и рукописные документы. Особое внимание – деятельности патриарха Никона и истории старообрядчества. В экспозиции представлены иконы, медное литьё, старообрядческие сборники и книги, напечатанные в период никоновских реформ», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО