Музей-заповедник Чехова «Мелихово» присоединится к акции «Ночь искусств»

26 октября 2026, 13:34

оригинал Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 31 октября станет участником Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.





Насыщенная программа будет интересна посетителям всех возрастов. Она объединит литературу, музыку, историю моды и театральное искусство.



Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Так, участники мастер-класса для детей и взрослых «Мелиховская мозаика» познакомятся с мемориальным флигелем, где была написана легендарная пьеса «Чайка». Они также своими руками создадут уникальную поделку в технике мозаики.



Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Для желающих погрузиться в историю жизни чеховской семьи в течение дня будут организованы сборные экскурсии «Чеховское Мелихово». Они включают посещение Главного дома усадьбы Антона Чехова, Флигеля-кухни, Амбулатории и других исторических объектов. Гости также смогут самостоятельно посетить выставки и погулять по территории усадьбы.

«На лекции «История моды через призму кино» преподаватель Высшей школы сценических искусств и Московской школы кино Ирина Жигмунд расскажет о культовых кинокостюмах. Особо она остановится на экранизациях произведений Чехова. Это, например, советский фильм «Мой ласковый и нежный зверь», голливудская картина «Летняя буря», – рассказали в ведомстве.

Фото: музей-заповедник «Мелихово»

«Взяв за основу одно из самых загадочных и сложных произведений Чехова, актёры Мелиховского театра воплотят на сцене трагедию одарённого человека, утратившего подлинные ориентиры. В исторических декорациях чеховской усадьбы спектакль предложит публике осмыслить глубокие философские вопросы и вечные истины», – добавили в пресс-службе.