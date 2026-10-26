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В Подольске состоялся общероссийский студенческий турнир по футболу

оригинал Фото: пресс-служба НСФЛ/Николай Солдатов

Общероссийские соревнования студенческих команд по футболу провели на стадионе «Труд» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ).



Турнир организовал Российский футбольный союз при поддержке НСФЛ, Российского спортивного фонда и Минспорта России.

«За выход в финал сражались команды Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), Финансового университета при правительстве РФ, Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) и Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина (ИГЭУ)», — говорится в сообщении.
Победу одержали представители Финансового университета. Теперь они будут играть в финале. Завершающие матчи турнира состоятся в Железноводске и Ессентуках в период с 16 по 25 ноября.
Лев Каштанов

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