В Подольске состоялся общероссийский студенческий турнир по футболу
Общероссийские соревнования студенческих команд по футболу провели на стадионе «Труд» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ).
Турнир организовал Российский футбольный союз при поддержке НСФЛ, Российского спортивного фонда и Минспорта России.
«За выход в финал сражались команды Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), Финансового университета при правительстве РФ, Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) и Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина (ИГЭУ)», — говорится в сообщении.Победу одержали представители Финансового университета. Теперь они будут играть в финале. Завершающие матчи турнира состоятся в Железноводске и Ессентуках в период с 16 по 25 ноября.