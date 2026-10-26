Спортсменки из Подмосковья выиграли медали на этапе Кубка России по шорт-треку

26 октября 2026, 13:17

оригинал Фото: Союз конькобежцев России

Две золотые и две серебряные медали завоевали представительницы Московской области на втором этапе Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в городе Новоуральск Свердловской области с 22 по 25 октября.





«Обе золотые медали Подмосковью принесла Фаиля Аймалетдинова из Коломны. Она стала лучшей на дистанции на 1 500 метров среди женщин и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам забега на 500 метров», — говорится в сообщении.