Спортсменки из Подмосковья выиграли медали на этапе Кубка России по шорт-треку
Две золотые и две серебряные медали завоевали представительницы Московской области на втором этапе Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в городе Новоуральск Свердловской области с 22 по 25 октября.
«Обе золотые медали Подмосковью принесла Фаиля Аймалетдинова из Коломны. Она стала лучшей на дистанции на 1 500 метров среди женщин и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам забега на 500 метров», — говорится в сообщении.Одну из серебряных медалей также завоевала Фаиля Аймалетдинова — на дистанции 1 000 метров. А второе серебро досталось сборной Московской области в женской эстафете на три тысячи метров. В состав команды вошли Фаиля Аймалетдинова, Вероника Шарай, Алиса Руссу, Аделина Доколина и Елена Серегина.