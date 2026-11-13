Музей-заповедник «Горки Ленинские» представил план выставочной работы на 2027 год

13 ноября 2026, 13:01

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник «Горки Ленинские» планирует провести в 2027 году 12 выставок на своей территории и три выездных проекта. Программу представил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.