Музей-заповедник «Горки Ленинские» представил план выставочной работы на 2027 год
Музей-заповедник «Горки Ленинские» планирует провести в 2027 году 12 выставок на своей территории и три выездных проекта. Программу представил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
По его словам, экспозиции расскажут о ключевых событиях и деятелях XX века, истории усадьбы и диалоге культур. Особое внимание музей уделит молодым посетителям. Часть материалов гости увидят впервые. К 110-летию революции музей подготовит выставку о событиях 1917–1922 годов. Первый раздел посвятят началу советской власти, первым декретам и творческим экспериментам эпохи. Второй расскажет о Гражданской войне. Среди экспонатов появятся агитационные плакаты красных и белых.
В июне откроется выставка «Подмосковная Атлантида». Её приурочат к 880-летию Москвы. Археологические находки познакомят посетителей с жизнью каменотёсов и камнедобытчиков, работавших в низовьях Пахры. В том же месяце проект «Мастер и его школа» представит живопись и графику архитектора Ивана Жолтовского из музейной и частных коллекций.
Ещё одна экспозиция отметит 40-летие научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина». На выставке «Геометрия духа» покажут чертежи, схемы и эскизы. Центральной темой станет архитектура музейного здания.
В цикле «Гости кремлёвского мечтателя» посетителям расскажут о встречах Ленина с изобретателем Львом Терменом, предпринимателем Армандом Хаммером и писателем Гербертом Уэллсом. Проект «Музыка сфер» посвятят истории электронной музыки и терменвоксу. В 1922 году изобретатель продемонстрировал инструмент Ленину, и тот с его помощью исполнил мелодию Глинки.
В программу войдут выставки о воспитании молодёжи, музыкальных вкусах семьи Ульяновых и творчестве поэта Валерия Брюсова. Вместе с Институтом мозга Российского центра неврологии и нейронаук музей готовит «Проект бессмертия». Он познакомит гостей с идеями о продлении жизни и преодолении границ человеческой природы. Выездные экспозиции планируют провести на площадках нескольких музеев, в том числе в Разливе и Шушенском, Ленинском мемориале и «Яндекс Музее».
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